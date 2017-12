Australia, la tradizionale migrazione dei granchi rossi

Come tradizione sotto Natale i granchi che vivono nelle foreste della Christmas Island in Australia abbandonano la loro casa e iniziano la lunga e pericolosa marcia verso il mare. Il periodo umido (lì è estate) stimola l'attività della riproduzione e per questo i granchi vanno a cercare mare, sabbia e ovviamente una compagna. Sono decine di milioni gli animali che si lanciano in questa impresa che non è affatto facile visto che si imbattono in uno dei pericoli peggiori per la natura: l'uomo.

I granchi attraversano case, terreni e strade per raggiungere la spiaggia dove scavano una buca nella quale rifugiarsi con la compagna per l'accoppiamento. I maschi rientrano poi nella foresta, le femmine restano invece circa 15 giorni nella buca per completare la deposizione delle uova.



Questa transumanza è una caratteristica della piccola isola situata a sud dell'Indonesia e grande quanto metà della nostra isola d'Elba. Ma è anche un'attrazione turistica tanto che il ministero del turismo utilizza le immagini dei granchi per pubblicizzare un viaggio in queste terre. E per tutelare il loro business le autorità locali effettuano anche dei blocchi del traffico per far svolgere le "fuitine" in totale sicurezza.