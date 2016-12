Australia, la speciale amicizia tra il ghepardo Siri e il cagnolino Iris

Siri è un ghepardo femmina di otto settimane. Il suo nome, in lingua Swahili, significa segreto. Iris è invece un incrocio tra un retriever e un mastino e ha 7 settimane. Sui prati del Taronga Western Plains Zoo, in Australia, si vedono tre volte al giorno per giocare insieme. Sono stati i responsabili dello zoo a decidere di affiancare a Siri, che non ha fratelli, il cagnolino. Iris dovrà insegnare alla nuova amichetta l'importanza dell'interazione con gli altri e farle scoprire il suo istinto.