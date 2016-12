Australia, la farfalla dispettosa fa photobombing sul naso del koala

Voleva sentirsi protagonista della campagna di promozione delle iniziative di sostenibilità nel Symbio Wildlife Park, in Australia? Difficile saperlo, ma tutto lo lascia pensare. Perché, durante le riprese tra gli animali di questo zoo, è arrivata una farfalla tutta colorata che per mettersi al centro dell'attenzione ha puntato il naso di uno dei koala testimonial sul set, Willow. E l'effetto è stato di provocare uno strano e allo stesso tempo tenero photobombing, prima di volare via.