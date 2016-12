Australia, il canguro in cerca di coccole

Questo cucciolo di canguro è rimasto solo, forse perché la madre è morta. Così, per trovare un po' di affetto stringe un orsacchiotto di peluche. Doddlebug, questo il nome del piccolo canguro, si trova in un centro di assistenza per gli animali selvatici dell'Australia. La sua foto, postata su Twitter, ha fatto il giro del web.