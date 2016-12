Australia, fa surf con due balene: un drone cattura il momento

Scena suggestiva al largo della costa di Esperance, in Australia, dove due enormi balene un po' curiose si sono avvicinate e hanno nuotato per un po' accanto a un surfista. Il momento è stato catturato da Jaimen Hudson, che prontamente ha lanciato il suo drone. Nelle spettacolari immagini si possono ammirare le balene in tutta la loro grandezza. L'autore del video lo ha pubblicato su Instagram e su Youtube per condividere con più persone l'incredibile momento.