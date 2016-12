Australia, delfino atterra su surfista di 13 anni: nessuna ferita grave solo una tavola da surf rovinata

Un giovane surfista australiano di 13 anni non dimenticherà facilemente questa giornata. Sulle spiagge di Kalbarri, Australia occidentale, si è ritrovato faccia a faccia con un delfino. Jed Gradisen stava per cavalcare un'onda quando il delfino esce dall'acqua e si schianta contro di lui e la sua tavola da surf. L'adolescente ha sbattuto violentemente il naso sulla tavola da surf ma non ha riportato ferite gravi.