Australia, cane eroe salva bimba smarrita: l'ha scaldata tutta la notte

La bimba e il suo cagnolino sono stati trovati a pochi metri da una pericolosa diga nei pressi di Warragul, cittadina a sudest di Melbourne. La piccola si era persa mentre giocava fuori di casa, fortunatamente Poppy ha seguito la sua padroncina tenendola lontano dai pericoli.



"E' stato fondamentale per il salvataggio", ha detto ai media australiani il sergente Graeme Carter della polizia di Warragul. "E' stato lui a segnalarci la presenza di Sophia con il suo abbaiare".



La bimba al momento della scomparsa aveva solo una maglietta e un pannolino e non indossava nemmeno le scarpe. La fredda notte australiana avrebbe potuta ucciderla ma il caldo del suo cane ha evitato il peggio. "Eravamo certi che l'avrebbe protetta", ha detto la nonna di Sophia". E ora per Poppy un po' di riposo e un lauto pasto come ricompensa.