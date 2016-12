Australia assetata: Koala si avvicina a un ciclista e beve dalla sua borraccia

L'ondata di caldo che sta mettendo in difficoltà l'Australia da mesi crea non pochi problemi anche agli animali selvatici. Tanto che quando Nick Lothian, ciclista di Adelaide, si è fermato per bere durante una pedalata con alcuni amici, è stato avvicinato sulla strada da un piccolo koala assetato . Il marsupiale si è avvicinato alla comitiva, si è arrampicato sulla ruota anteriore della bici e si è servito dalla borraccia dell'uomo.

Il gruppo, intenerito dal gesto, ha accudito l'animale fino all'arrivo della guardia forestale della zona, che ha preso in custodia il marsupiale portandolo in una clinica veterinaria. Il piccolo, che è risultato avere un anno di età, ha passato la notte in ospedale, nutrito e idratato, e quindi è stato rimesso in libertà.