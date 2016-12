Australia: anche tra i porcospini in amore vince chi fugge

10:28 - Sembra che il vecchio adagio "in amore vince chi fugge" valga anche per i porcospini. Il loro bizzarro rituale di accoppiamento, ripreso al Taronga Zoo in Australia, vede tutti i maschi incolonnati all'inseguimento delle tracce lasciate dalla femmina. Il mistero di questo rito romantico non è ancora stato chiarito, ma al Taronga è molto atteso perché non nascono cuccioli dal 1987. Questo potrebbe essere l’anno buono.

Ne resterà soltanto uno - Durante la stagione dell'accoppiamento la femmina rilascia ferormoni che attirano tutti i maschi nelle vicinanze, che subito si lanciano al suo inseguimento tutti incolonnati.



Non è ancora chiaro con quale criterio la femmina scelga il fortunato partner fra i candidati. I maschi possono perseverare nell'inseguimento anche per 10 ore di fila, per parecchi giorni.



Alcuni esperti pensano che il prescelto sia il maschio più resistente, altri che la posizione in linea permetta alla femmina di individuare il maschio più compatibile valutandone l'odore.



Altri ancora credono che il vincitore non sia il più forte ma il più abile a dosare le energie e a gestire l'inseguimento.



In attesa di risolvere l'enigma, la femmina si gode le attenzioni dei suoi corteggiatori.