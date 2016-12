4 febbraio 2015 Atchoum, l'adorabile gattino dal pelo spettinato che sta conquistando il web Il felino canadese di soli 9 mesi è affetto da ipertricosi, un disordine ormonale che provoca una crescita eccessiva di pelo su alcune parti del corpo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:10 - A soli nove mesi, Atchoum, o meglio i suoi padroni, ha trasformato un disordine ormonale nella chiave di un successo travolgente sui social network. Questo adorabile gattino canadese è affetto da ipertricosi, una disfunzione che provoca una crescita eccessiva di pelo su alcune parti del corpo. Per un uomo o una donna sarebbe una tragedia ma non per Atchoum, che, grazie al suo splendido manto tutto spettinato, è diventato una star del web.