Ascolta il canto delle balene artiche, le jazziste dei mari

Avete mai ascoltato il canto delle balene? Gli oceanografi della University of Washington sì, precisamente il canto delle balene artiche in Groenlandia, e non hanno alcun dubbio: le loro sono melodie dai toni jazz. Nel corso di uno studio durato tre anni, Kate Stafford e il suo team hanno analizzato lo spettro sonoro per isolare ben centottanquattro melodie diverse che questi mammiferi cantano senza sosta da novembre ad aprile, variandole in maniera incredibile. È un fenomeno stupefacente con cui solo poche specie di uccelli canori possono rivaleggiare.