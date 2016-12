Troppi cervi in Veneto? Guerra di cifre

00:44 - Le stime di due anni fa parlavano di 3.000 esemplari, ma sembra che nel bosco del Cansiglio, al confine tra Friuli e Veneto, non ci siano più di qualche centinaia di cervi. Il corpo forestale conferma: “Facciamo fatica a trovarne in giro”. Eppure due anni fa i contadini si erano lamentati: “Sono troppi, rubano i cibi agli altri animali e danneggiano le coltivazioni” e avevano chiesto l’intervento dei cacciatori. Ma quanti sono i cervi in questo bosco? Il giallo non è stato ancora risolto.