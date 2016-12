Alaska, orso non si sente il benvenuto e va via

09:26 - Un orso che entra al bar o va in giro per le strade di una città? In Alaska è roba normale. In questo caso l'animale in questione è stato anche molto educato. Appena è entrato all'interno dell'esercizio, non essendo il benvenuto, ha preso e se ne è andato via senza dare altro fastidio. Il barista appena si è accorto dell'orso infatti gli ha intimato di andarsene. L'incredibile episodio è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza e postato sul Facebook del proprietario dell'albergo.