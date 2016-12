18:17 - Le Alpi di Mar De Glace, vicino a Chamonix, riprese da un punto di vista unico. Il "regista" di questo video è un' aquila reale, che vive tra i 1700 e i 2500 metri sulle cime delle nostre montagne. Per ottenere queste immagini meravigliose è bastata una piccola camera Go Pro, assicurata sul corpo di questo rapace, che si è alzato in volo registrando il suo tragitto.