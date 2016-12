Una palpatina per il babbuino

08:37 - La "toccatina" non piace solo agli uomini: a quanto pare anche i nostri "cugini" babbuini non disdegnano. Ne è la prova un filmato della tv americana Fox: la giornalista Sabrina Rodriguez, inviata al festival dell'uva di Lodi (cittadina californiana), si collega con la redazione tenendo al suo fianco il primate. Il quale, non appena la cronista inizia a parlare, si avvicina, le infila una mano nel reggiseno e poi se la ride soddisfatto.