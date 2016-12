Anche Almo Nature contro la vivisezione

18:15 - Il no alla vivisezione non arriva solo dagli animalisti: a prendere ufficialmente posizione a favore dei metodi alternativi nella ricerca scientifica è anche Almo Nature, produttore di cibo per animali. Che invita a firmare la petizione per dire stop alla vivisezione: "Nessun vantaggio, nessun profitto, nessuna idea o religione, niente giustifica la crudeltà - dice il presidente, Pier Giovanni Capellino -. La sperimentazione sugli animali è crudeltà. E' un delitto senza firma. Le nostre firme la possono fermare".

Almo Nature scende così in campo al fianco di Stop Vivisection, OIPA Italia e Gaia Animali & Ambiente, con 2500 leggii esposti in altrettanti punti vendita specializzati per raggiungere l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme così da sollecitare la Commissione europea ad abrogare la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e a presentare una nuova proposta che abolisca l'uso della sperimentazione su animali, rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca biomedica e tossicologica, l'uso di dati specifici per la specie umana.



L'azienda ha poi inaugura il proprio blog con una sezione dedicata, intitolata "Sperimentazione Animale: farsi un'idea", che ospita le interviste rilasciate in esclusiva da alcuni tra i più illustri esponenti del mondo scientifico, politico, filosofico e religioso. Uno spazio dove tutte le voci, anche quelle in palese contrasto con la sua posizione, possano contribuire ad accendere un dibattito informativo, per permettere all'utente di farsi un'idea chiara e non di parte circa la sperimentazione animale.