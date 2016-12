Pika, il coniglio "termometro vivente"

18:46 - C’è un coniglio sull’Himalaya che fa il “termometro del mondo”. Dal 1999, ogni volta che la temperatura si alza, lui si sposta più in alto. Fino a raggiungere le vette più lontane della catena che separa India, Pakistan, Nepal e Bhutan dalla Cina. Pika, così si chiama questo mammifero simile a una lepre, è prezioso per gli scienziati di Stanford che grazie alle sue abitudini monitorano l'andamento del riscaldamento del nostro Pianeta. Per i più piccoli potrebbe non essere uno sconosciuto, dato che assomiglia al più famoso dei Pokemon, il roditore giallo Pikachu.