Iran, i gatti persiani volano nello spazio

00:55 - "Gatti spaziali". Non è il titolo di un film, ma la nuova missione del govenro di Teheran. Dopo aver inviato a gennaio 2013 una scimmia, a bordo della capsula Pischgam (pioniere), ora l'Iran pensa a un gatto. Persiano. L'annuncio è arrivato dall'Agenzia di stampa della Repubblica Islamica Irna. Il lancio fa parte degli sforzi intrapresi da Teheran per arrivare entro il 2018 a mandare l'uomo nello spazio.

Molte le perplessità sul successo delle missioni spaziali iraniane che impegnano animali: alcune immagini diffuse hanno fatto dubitare, ad esmepio, che la scimmia mostrata al rientro fosse la stessa che era partita.<br/>Storici precedenti - Il primo animale inviato nello spazio fu il cane Laika, andato in orbita con lo Sputnik II il 3 novembre 1957. Diversi Paesi stamparono francobolli in suo onore. Si chiamava Felix il primo gatto che venne mandato dai francesi nello spazio nel 1963 a bordo del missile Véronique AGI. L'animale fu portato in salvo dopo una discesa con il paracadute: la sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi.