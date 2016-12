Ecco Charlie, il criceto che guida il camion

15:51 - Il nuovo volante del camion “Volvo truck” è talmente maneggevole che lo può guidare anche un criceto. È questo il messaggio della promozione dell’azienda svedese, che ha scelto un roditore per dimostrare quanto sia facile guidare il nuovo automezzo, grazie al nuovo servosterzo.

Il criceto è stato messo in una gabbia circolare trasparente, applicata al volante, e ha quindi percorso una strada accidentata, che si trovava in cima ad una scogliera. Per consentire al mezzo di cambiare direzione, uno stuntman ha fatto correre Charlie dietro ad una carota, facendolo spostare nella gabbia.



L’esperimento si è concluso con successo, ma non sono mancati attimi di tensione. Le ruote del camion, che pesa 15 tonnellate, hanno lambito il bordo della scogliera per alcuni secondi. Poi Charlie è riuscito a raddrizzarlo e a riportarlo sul sentiero. Il criceto, che era stato addestrato per diverse settimane prima di completare questa prova, è ormai diventato una celebrità di Youtube.