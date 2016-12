Usa, orso indisturbato nel traffico della città

06:46 - Gatlinburg è una cittadina famosa per essere una località di montagna tra le più famose degli States. Situata nel Tennessee, è incastonata nel Great Smoky Mountains National Park, parco naturale che ogni anno attira migliaia di escursionisti americani. Proprio essendo immersa nel verde, spesso qualche piccolo animale si è presentato alle porte della città; roditori, caprioli e piccoli mammiferi non sono così sconosciuti ai cittadini.

Nei giorni scorsi però in mezzo al traffico è spuntato un visitatore a sorpresa. Un orso nero, presumibilmente un giovane esemplare, si è presentato in pieno centro. Probabilmente l'animale si è perso, spaventandosi per il capannello di persone che si è avvicinato a lui. Nonostante questo l'orso ha trovato modo di fare un giro all'esterno del Gatlinburg Convention Center, il centro meeting cittadino. I media Usa rivelano che l'animale è poi riuscito a tornare nel suo habitat, dopo una corsa anche lungo le strade della località turistica.<br/>