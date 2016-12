Argo, il cane che "vola" ha trovato casa

18:24 - Come riesca a camminare solo sulle zampe anteriori con tanta disinvoltura è ancora un mistero, ma la sua storia ha già conquistato il web e, grazie al successo del video (60mila visualizzazioni su YouTube), adesso Argo è riuscito a trovare una nuova casa.

La sua storia inizia quando viene trovato randagio ad aggirarsi alla Bufalotta a Roma e, il 21 agosto, viene portato nel canile della Muratella a Roma. Qui ci si accorge che Argo, nonostante non potesse più usare le zampe posteriori a causa di una vecchia paralisi, era completamente autonomo per tutte le altre funzioni: poteva sedersi, sdraiarsi e rialzarsi completamente da solo, senza alcun aiuto. Per camminare, addirittura, aveva sviluppato un metedo tutto suo, sembrava che "volasse" sulle zampe buone. Per questo il video e gli articoli di giornale.



Adesso, una famiglia romana ha contattato il canile per accogliere Argo nella loro casa insieme all'altra loro cagnolina, Bella, che "dopo le necessarie prove di compatibilità - spiegano i volontari del Canile di Porta Portese - si e' subito adattata al nuovo membro della famiglia, con il quale va perfettamente d'accordo". Argo, però, è anche risultato positivo alla leishmania e la nuova famiglia ora dovrà seguire la terapia che gli è stata imposta. "Solo dopo che la leishmania si sarà stabilizzata - continuano i volontari -, si potrà pensare alla sua sterilizzazione e ad eventuali visite specialistiche per affrontare il problema ortopedico che lo affligge. Se ci sarà la possibilità di aiutarlo a recuperare l'utilizzo di tutti e quattro gli arti, ogni strada verrà intrapresa".