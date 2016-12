Gallo ingoia diamante, la proprietaria lo "grazia"

foto Dal Web 13:18 - Tra il prezioso orecchino e la vita di un gallo lei non ha avuto dubbio: il diamante può attendere. E' quanto accaduto in Inghilterra dove un pennuto ha beccato il gioiello scambiando per mangime. Come recuperarlo? I veterinari hanno proposto un'operazione che però avrebbe messo a rischio l'animale. La proprietaria del diamante ha detto no: aspetterà che il gallo muoia per cause naturali. Si parla di un'attesa di almeno sette anni. - Tra il prezioso orecchino e la vita di un gallo lei non ha avuto dubbio: il diamante può attendere. E' quanto accaduto in Inghilterra dove un pennuto ha beccato il gioiello scambiando per mangime. Come recuperarlo? I veterinari hanno proposto un'operazione che però avrebbe messo a rischio l'animale. La proprietaria del diamante ha detto no: aspetterà che il gallo muoia per cause naturali. Si parla di un'attesa di almeno sette anni.

Claire Lennon, la proprietaria dell’animale, ha spiegato al “Daily Mail” di aver deciso di aspettare per non dare un dolore a sua figlia, che era molto affezionata al gallo. “Se l’operazione fosse andata male, questo l’avrebbe ucciso” ha dichiarato al giornale inglese “non potevano rischiare di perderlo”.



Il diamante, incastonato in un orecchino, ha un valore di circa 300 sterline, ma è molto importante per la donna.



Il gioiello era stato, infatti, un regalo del suo compagno per un’occasione speciale. È probabile che Claire Lennon non potrà riavere l’orecchino come era prima, visto che una parte dell’oggetto sarà irrimediabilmente danneggiata dalla digestione dell’animale.