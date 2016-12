Jeep attaccata dall'elefante, safari da brivido

07:38 - Un tranquillo safari che si trasforma in una tragedia sfiorata; una dinamica sentita più volte, specie quando ci si addentra nei territori dove si aggirano branchi di animali. Questa volta è successo con un gruppo di elefanti.

Durante l'escursione del filmato, si vede un veicolo fermo ad osservare dei grossi pachidermi, all'apparenza inermi. In breve però tre esemplari si infastidiscono per la presenza delle persone e si avvicinano. Due restano fermi, in posizione minacciosa; l'altro però, apparentemente una femmina, prende la rincorsa e carica la jeep, che si ribalta. Il tutto viene filmato dall'interno. La guida non si spiega quanto accaduto: "Mai visto niente di simile in 23 anni".