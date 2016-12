Napoleone, cane speciale e donatore di sangue

foto Facebook 11:11 - Con le sue abilità non poteva che avere un nome “pesante” come quello che gli è stato affibbiato dai suoi proprietari. Napoleone infatti è un cane speciale, donatore di sangue e allo stesso tempo membro di un nucleo cinofilo che svolge attività di salvataggio in acqua. - Con le sue abilità non poteva che avere un nome “pesante” come quello che gli è stato affibbiato dai suoi proprietari.infatti è un cane speciale,e allo stesso tempo membro di un nucleo cinofilo che svolge attività di

Si tratta di un esemplare di meticcio di quattro anni, trovato abbandonato nel 2009 lungo una strada. Lì ha incontrato Nicole Scudeletti, 34enne architetto della Bergamasca, che lo ha accolto in casa nonostante fosse alla prima esperienza con un cane. Nicole e la sua famiglia sono iscritti al gruppo Avis di Casazza e così hanno deciso di introdurre anche il loro amico a quattro zampe tra i donatori di sangue. “Napoleone fa parte della nostra famiglia e visto che noi siamo tutti iscritti all'Avis, abbiamo scoperto la possibilità che anche lui potesse donare il sangue per aiutare i cani più sfortunati di lui”, dice Nicole.

Questo perché anche tra cani è possibile donare sangue, in caso di incidenti, operazioni o malattie come l’emofilia o l’anemia; un esemplare donatore deve rispondere a questi parametri: avere un’età compresa tra i diciotto mesi e gli otto anni, pesare più di 20 chili ed essere vaccinato. Come Napoleone, che finora ha già salvato cinque cani con le sue donazioni. Nicole spiega all’Eco di Bergamo che nella zona non esistono centri di raccolta per il sangue di questi animali, ma quando si presenta un’emergenza è possibile recarsi in cliniche veterinarie di riferimento per effettuare una donazione.

Napoleone inoltre fa anche parte della Sics milanese, unità cinofila specializzata negli interventi in acqua. “Per il momento non siamo intervenuti in emergenze, ma lavoriamo in tutta Italia, su spiagge e laghi, in collaborazione con la Polizia”, continua la proprietaria. Il destino sembrava essere stato crudele con lui, ma questo cane donatore, grazie all’aiuto di Nicole, è riuscito a diventare un eroe per tanti altri suoi simili.