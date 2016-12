14:04 - A Nara, in Giappone, un branco di daini si è addentrato per le vie cittadine. Per nulla intimoriti dal traffico che li circondava, gli animali si sono adagiati sul ciglio di una strada, proprio dove i bus si fermano per far scendere e caricare i passeggeri.

Il gruppo era composto da diverse decine di esemplari e sembra essersi adattato benissimo alla vita in città. Anzi, dalle immagini quelli preoccupati sembrano essere i passanti.