Ecco come ipnotizzare gli squali

Dimenticate le immagini terrificanti degli attacchi degli squali: questa è poesia e parla di un dono speciale, quello di una minuta donna italiana, Cristina Zenato, che con i più temibili predatori del mare ha un rapporto veramente incredibile. Lei con gli squali delle Bahamas si immerge, li nutre, li cura ma, soprattutto li coccola. Dopo essersi fatta accettare dal branco offrendo loro il cibo che viene delicatamente prelevato dalle sue mani, ha studiato una tecnica che li rende docili come gattini: li accarezza sul muso e sul dorso fino ad ipnotizzarli. Li rende inoffensivi ma soprattutto fa in modo che non provino alcun dolore e riesce così a curarli e persino ad estrarre dalle loro fauci grossi ami da pesca conficcati in profondità. Cristina, poco più di 40 anni, è nata in Italia ma è cresciuta nelle foreste del Congo sviluppando un grande amore per la natura.