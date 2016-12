L'Aquila,il cervo Oreste alle poste

12:19 - Una passeggiata tranquilla in paese. Ecco il cervo Oreste, ormai una star del parco d'Abruzzo, in fila davanti all'ufficio postale di Villetta Borrea, in provincia di Pescasseroli. Il cervo è ormai un habitué del luogo, che frequenta da circa 10 anni. Scendendo a valle dal parco, l'ultima volta era stato avvistato a maggio: era andato a sbattere contro un'auto dei carabinieri ed era stato catturato, per essere sistemato in un parco recintato. Ma una petizione degli abitanti lo ha fatto liberare.