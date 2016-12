Tgcom24 > Animali > Fiela, l'elefantina adottata dalle ricercatrici

19.8.2013

Fiela, l'elefantina adottata dalle ricercatrici

Nel parco naturale di Knysna, in Sudafrica, una piccola di elefante rimasta orfana della madre ha trovato famiglia in due giovani ricercatrici, tanto che lei ormai le riconosce come della sua specie