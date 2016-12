Istinto materno: bull terrier allatta due caprette

15:42 - E poi dicono che i bull terrier sono aggressivi. Gladys, questo cucciolone in cima a una balla di fieno, si improvvisa mamma surrogato per due piccole capre: pantaloni con annessi mega biberon, “The Amazing Milk Bull” – questa la definizione incisa sulla medaglietta – dispensa teneramente latte alle caprette. Come spiegano i proprietari statunitensi, Gladys si è sempre dimostrata affezionata alle bestiole sin dalla loro nascita, al punto da accettare questo strano ruolo con aria imperturbabile.

Le immagini sono tratte dal backstage di un video promozionale: no, i milk-pants non sono in vendita, al centro dello spot dovrebbe esserci la medaglia. Ma la protagonista assoluta, inutile dirlo, resta Gladys.