Canada, quaranta pitoni abbandonati in motel

13:16 - Quaranta pitoni nella stanza di un motel: è successo a Brantford, una cittadina a sud di Toronto, Canada. In realtà a essere in pericolo erano i rettili, abbandonati in contenitori di plastica da una coppia rimasta una sola notte nel motel. Gli esemplari, di lunghezza tra i 30 e i 137 cm, sono stati salvati dall’intervento della polizia e di un’associazione per la prevenzione dei maltrattamenti sugli animali. La legge locale vieta il possesso di pitoni in abitazioni private.



La notizia ha generato non poca preoccupazione in quanto una settimana fa, nell’Est del Canada, due ragazzini sono morti nel sonno per asfissia: ad attaccarli sarebbe stato un pitone di quasi 4 metri per 45 kg di peso.