Giraffa partorisce in diretta allo zoo di Fasano

11:55 - Stupore tra i visitatori dello Zoosafari di Fasano, nel brindisino, quando una giraffa ha partorito in diretta. La neo mamma, che si chiama Maria e ha quattro anni, ha dato alla luce il suo piccolo in modo spontaneo nel suo recinto, in pieno giorno.

Le modalità con le quali la giraffa ha dato alla luce Marco, così è stato chiamato il nuovo arrivato nello zoo, sono state particolari, come ha spiegato il direttore zoologico Fabio Rausa: "Generalmente le nascite di queste creature sono quasi una routine ma avvengono nei ricoveri chiusi, per ragioni di tranquillità e privacy delle madri. Ma questa volta Maria, ha deciso spontaneamente di partorire in pochissimo tempo".