Camogli, Wallace vince il premio "cane fedele"

- Un cane che salva un bambino, un padrone che salva il suo cane. Due storie, due gesti di generosità e due riconoscimenti che saranno assegnati a Camogli in Liguria il 16 agosto. Il Premio internazionale fedeltà del cane andrà a Wallace, il Bloodhound che con il suo fiuto lo scorso aprile ha contribuito a rintracciare il piccolo Daniele di due anni scomparso in un bosco di Osiglia in Valbormida. Quel bimbo rimasto nel bosco per oltre 10 ore.Con Wallace, saranno premiati anche Sergio e Dalila Gervasoni, padre e figlia che lo scorso Capodanno durante un'escursione nei boschi intorno a Selvino, nella Bergamasca, trascorsero due notti in sacco a pelo per stare vicini a Jacky il loro cagnolino finito su una parete rocciosa irraggiungibile. Generosità di animali verso l'uomo e viceversa.