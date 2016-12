Giappone, il criceto vive nella casa ninja

11:30 - Normalmente i criceti tenuti come animali domestici sono disposti in gabbiette, spesso provviste della classica ruota per farli sfogare un po'. In Giappone però un artigiano ha voluto fare uno strappo alla regola, progettando per il suo piccolo criceto una vera e propria casa adatta alle sue dimensioni. Non solo, il fantasioso giapponese ha creato la dimora in stile ninja, con porte nascoste, finte pareti e tunnel di fuga, corredati da elementi tipici della cultura nipponica, come i tavolini da tè. "In un primo momento è stato un po' confuso", dice il proprietario del criceto, "ma da quando ha compreso tutto, gira nella casa per ore."