07:37 - Un simpatico orso di notte arriva nel cortile interno di un ristorante, l'Edleweiss di Colorado Springs, in cerca di cibo. Geniale, quasi umano, trova un cassonetto con avanzi e, invece di rovistare e forse far rumore, lo trascina silenziosamente, per garantirsi indisturbato un tranquillo banchetto. E replica la notte successiva.