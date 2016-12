Merenda al parco con amichetti molto affamati

11:27 - E' l'ora delle merenda, e una signora pensa bene di condividere le sue patatine con un gruppo di procioni. Eccola, al parco, mentre distribuisce il contenuto del suo sacchetto ai "cuccioli" che l'hanno avvicinata. Non l'avesse mai fatto... Gli animaletti si rivelano molto più ingordi del previsto. Letteralmente assediata dai suoi piccoli "amici", è costretta a dare tutte le patatine rimaste ai suoi famelici compagni. Che non la mollano finché non ha consegnato loro l'intero contenuto del sacchetto. Fino all'ultima patatina.