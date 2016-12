09:11 - In assenza dell'aria condizionata i gestori del Lonigan’s Bar avevano lasciato le porte aperte. Ed ecco che un grosso orso bruno non si è fatto pregare e, verso le 9 di sera, è entrato a fare un giro nel noto locale vicino al Rocky Mountain National Park nello stato del Colorado. Un uomo che lavorava in uno store poco lontano ha notato il grosso intruso (il suo peso si aggira attorno ai 140 chili) e lo aiutato ad uscire prima che si dirigesse verso lo spazio antistante al bar.