Anche le lumache hanno una gara di velocità

17:05 - Una gara di velocità per lumache potrebbe sembrare una contraddizione, invece dagli anni Sessanta questo genere di evento attira nella campagna inglese persone da tutto il mondo. La città di Norfolk infatti ospita ogni anno un campionato mondiale per questi molluschi, impegnati a percorrere piste di 33 centimetri di lunghezza. Le lumache che hanno gareggiato quest'anno sono state 200, accompagnate da allevatori e allenatori. La medaglia d'oro è andata a Racer II che, comunque, non è riuscita nell'obiettivo prefissato da tutti: battere il record stabilito nel 1995 da Archie la lumaca, che fermò il cronometro a 2 minuti e 9 secondi.