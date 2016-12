Australia, le mute anti-squalo e salva-surfisti

12:58 - Surfisti invisibili agli squali e pronti a respingere qualsiasi attacco dei "predatori" dei mari. E' quanto promettono due innovative mute presentate a Perth, in Australia, zona di grandi surfate nonché teatro, solo nell'ultimo anno, di cinque attacchi mortali di squali su malcapitati amanti della tavola. In base alla fondamentale scoperta secondo la quale risulta che gli squali siano daltonici, una muta chiamata "Elude" è disegnata per mimetizzare fra le onde il nuotatore o surfista. All'estremo opposto, la muta detta "Diverter" porta vivide strisce bianche e blu scuro, che riproducono segni naturali di avvertimento per respingere un potenziale attacco.