Foca monaca a Venezia, nuovo avvistamento

19:56 - Nuovo avvistamento della foca monaca che in questi giorni sta facendo parlare di sé in Laguna. Ad aver visto l'animale nuotare nelle acque veneziane, questa volta, è stato un giovane velista, il 7 luglio, a circa un chilometro dalla spiaggia di Bibione. Come scrive la Nuova Venezia, secondo Emanuele Coppola, del Gruppo Foca Monaca, si potrebbe trattare di un esemplare maschio adulto riconoscibile da alcuni particolari del colore del pelame e della forma del capo segnalati. Su internet sta girando anche un video che mostrerebbe un altro incredibile avvistamento. Intanto su Facebook alcuni fan gli hanno già dedicato una pagina. La foca è stata chiamata Pryntyl.