Roma, tutti in coda per adottare un gattino

Bianchi o tigrati, a pelo lungo o corto, di razza o frutto di splendidi incroci: come non amare i gattini, questi coccoloni a quattro zampe? Sono loro i protagonisti del "Baby Cat Day", una giornata all'insegna della solidarietà organizzata a Roma dai volontari della onlus Arca, un'associazione che si occupa di animali abbandonati con un'attenzione particolare verso i felini.



Purtroppo la crisi ha ripercussioni anche sugli animali domestici, le adozioni sono in forte calo e gli abbandoni sempre più frequenti: come sottolinea la presidente di Arca, Matilde Talli, "la grave situazione economica pesa, perché adottare un animale ha un costo", e davanti alle spese per cibo e veterinario sono in molti a rinunciare, magari a malincuore, alla compagnia che solo un micio o un cagnolino può regalare. L'iniziativa ha avuto come sfondo la Piramide Cestia, sede della colonia felina più antica della capitale.