08:50 - Un "fuggi fuggi" incredibile ha richiamato decine di curiosi, ma anche volenterosi, pronti ad aiutare un centinaio di tartarughe marine appena nate a trovare la via per il mare. Ecco le immagini della prima volta in acqua di queste tartarughe dell'isola caraibica di Bonaire. (video Nathalia Castro, bonaireturtles.org)