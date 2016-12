Cane e Gatto mangiano troppo

foto Tgcom24 10:45 - La cucina italiana è tra le migliori del mondo è risaputo. Ad esserne convinti sono anche i nostri animali che, secondo un'indagine condotta da YouGov per Hill's Pet Nutrition, nel 30% dei casi sono sovrappeso. - La cucina italiana è tra le migliori del mondo è risaputo. Ad esserne convinti sono anche i nostri animali che, secondo un'indagine condotta da YouGov per Hill's Pet Nutrition, nel 30% dei casi sono sovrappeso.

Nel 26% dei casi, gli italiani danno ogni giorno avanzi del loro pasto ai cani, mentre quasi il 30% li vizia con piatti preparati appositamente per loro. Se si considerano anche i gatti poi, quello che rimane nel nostro piatto finisce abitualmente nelle ciotole del 23% degli animali domestici. La percentuale è nettamente più alta rispetto al resto dell'Europa. Nel Regno Unito per esempio succede solo nel 13% dei casi, nell'8% nei Paesi Bassi e nel 17% in Francia.



Il campione preso in considerazione è di 4.300 animali europei tra cui 1.300 italiani. La tendenza generale però scusa i cani e i gatti nostrani perché circa un quarto dei proprietari intervistati giudicano troppo robusti i propri amici a quattro zampe.