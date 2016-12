09:48 - Brutta avventura per questa volpe, finita in un tubo sotterraneo e incapace di tornare fuori. Per sua fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno calato una collega - piuttosto coraggiosa - a testa in giù nel foro nel tentativo di raggiungere e liberare il povero animale. Missione compiuta: la ragazza riemerge stringendo a sé la volpe, impaurita e fradicia. Ad aspettarla c'è una coperta calda e po' di sane, meritate coccole.