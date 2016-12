08:16 - Esibizione speciale quella andata in scena nel villaggio di Ayutthaya, non distante da Bangkok, in Thailandia. L'elefante Peter si è esibito in duetto con il pianista Paul Barton. Con la proboscide il pachiderma suona la tastiera e, a tempo, tiene il ritmo con le orecchie. Una performance che ha valso a Peter la palma di star del web.