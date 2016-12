La dura vita del gatto: meglio farsi un drink

10:11 - Dura l'esistenza del gatto, tutto il giorno a miagolare e fare le fusa: inevitabile che verso sera i nostri amici a quattro zampe si sentano distrutti, abbandonandosi sul "bancone di un bar" come un qualsiasi essere umano alla fine di una stressante giornata di lavoro. In realtà i due felini, Tama e Fufu, sembrano subire svogliatamente la recita inscenata dal loro padrone, un giapponese che non ha alcuna pietà per questi micioni che sembrano chiedere solo di essere lasciati in pace.