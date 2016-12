08:49 - Come sul set di "Jurassic Park". Per fortuna però, a inseguire la jeep di turisti incuriositi non è un minaccioso tirannosauro ma una (apparentemente) innocua giraffa. Che viene contrariata da qualche atteggiamento dei visitatori. Forse l'auto si è avvicinata troppo all'animale, che a un certo punto reagisce con inaspettata violenza e scatta all'inseguimento. Fortunatamente, senza tragiche conseguenze. Per gli appassionati in visita solo un po' di ansia e tanto spavento.