08:40 - In questo video un cane seppellisce un cucciolo morto. Utilizzando il muso e le zampe, l'animale copre lentamente il corpo con la terra. Non è la prima volta che si assiste a un gesto così straziante. La scorsa settimana, un utente ha postato una foto dei suoi due animali, un cane e di gatto, che dormivano nella cassa del fratellino scomparso. Se non si crede che gli animali abbiano la capacità di piangere come fanno le persone, ora si potrebbe cambiare idea.