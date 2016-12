08:11 - Uno squalo si aggira nel porto di Palermo. Ad avvistarlo, ieri, sono stati i sub dei vigili del fuoco intervenuti per il recupero del corpo di un uomo che si era suicidato gettandosi in mare. Gli uomini della Capitaneria di Porto stanno cercando di portarlo in mare aperto perché tra le imbarcazioni rischia di morire. L'esemplare è lungo circa due metri, ed è una razza particolarmente innocua per gli uomini.