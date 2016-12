18:31 - Malaga non è Pamplona ma i tori riescono a correre dietro alle persone anche lì. Nelle immagini guardate come uno di questi animali sembra passeggiare tranquillamente per le strade della città, ma quando vede un uomo vestito di rosso, perde la testa e la punta, insieme alle sue corna, contro il povero passante. Per immobilizzare il toro devono intervenire più di 7 persone.