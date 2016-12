Aiuto, un orso nel parco. E in città è panico

08:31 - Da un parco giochi per bambini ai marciapiedi, alle strade di Nizhnevartovsk, una città degli Urali, in Russia: a fare la bizzarra passeggiata è un orso, inseguito dalle sirene della polizia, subito messa in allarme dagli abitanti impauriti. Ebbene sì, la scena non è tratta da un film, ma è pura realtà. Nel video si assiste a un vero e proprio inseguimento dell'animale a sirene spiegate. E l'avventura va avanti qualche ora, finché l'orso viene rimandato nelle foreste e i cittadini vengono rassicurati. Tutto finisce bene: nessun ferito, nessun incidente. Il motivo della fuga dell'orso dal suo habitat? Sicuramente la fame: nei boschi non aveva trovato abbastanza cibo.